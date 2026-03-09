Volo nel burrone con l' auto | marito e moglie in ospedale con l' elicottero

Nel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, una coppia è finita con l’auto in un burrone sulla strada provinciale 75 del Penna, nel territorio di Santo Stefano D'Aveto. L’incidente ha richiesto un’ampia mobilitazione di soccorritori e l’intervento di un elicottero, che ha trasportato marito e moglie in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Per ragioni in via di accertamento, la persona alla guida ha perso il controllo del veicolo, finendo nel dirupo. L'allarme è scattato intorno alle ore 15, ma le operazioni di soccorso sono andate avanti per lungo tempo. Sul posto il 118 ha inviato le ambulanze della Croce Rossa di Rezzoaglio e Santo Stefano D'Aveto, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Una missione partita in codice rosso. L'uomo è uscito da solo dal veicolo mentre la donna è rimasta incastrata ed è stata estratta dai soccorritori, il medico alla fine ha disposto il trasporto di entrambi al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, con l'elicottero Drago. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

