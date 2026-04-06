Il maltempo continua a interessare alcune regioni italiane, con il Molise ancora sotto il livello di allerta arancione e parti della Puglia settentrionale in codice giallo. La Protezione civile segnala ancora criticità idrauliche nel foggiano, con il rischio di frane in alcune zone. Le previsioni meteo indicano che le condizioni meteorologiche persistono, mantenendo alcune aree sotto stretta sorveglianza. In molte regioni, l’allerta rimane alta a causa delle piogge intense e dei possibili effetti sul territorio.

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Molise in codice arancione così come parte dell’Abruzzo. Allerta gialla per parte della Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “residua criticità idraulica ordinaria legata al transito dei deflussi contenuti nell’alveo del fiume Fortore. Nonostante l’assenza di precipitazioni, permane la criticità idrogeologica ordinaria nella zona di allerta “Sub-Appennino Dauno”, dove potrebbero verificarsi occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Maltempo, conseguenze: il Molise oggi ancora in arancione, codice giallo per parti della Puglia settentrionale Protezione civile, previsioni meteo: in zone del foggiano residua criticità idraulica e possibili frane

Puglia, conseguenze del maltempo: allerta gialla per zone del foggiano, residua criticità idraulica e frane Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore.

Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per possibili esondazioni, codice giallo per tarantino e zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo: in arancione Abruzzo e MoliseAlcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

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