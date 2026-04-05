Nella regione Puglia, il dipartimento della protezione civile ha diffuso un’allerta gialla valida dalla mezzanotte per venti ore, a causa delle conseguenze del maltempo che ha interessato alcune zone del foggiano. La criticità idraulica e il rischio di frane restano residui, con interventi in corso per monitorare la situazione. Le previsioni meteo indicano condizioni di instabilità che richiedono attenzione nelle prossime ore.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevede “residua criticità idraulica ordinaria legata al transito dei deflussi contenuti nell’alveo del fiume Fortore. Nonostante l’assenza di precipitazioni, permane la criticità idrogeologica ordinaria nella zona di allerta “Sub-Appennino Dauno”, dove potrebbero verificarsi occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, conseguenze del maltempo: allerta gialla per zone del foggiano, residua criticità idraulica e frane Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice rosso per zone del foggiano e arancione per il resto della regione Protezione civile, previsioni meteo: possibili inondazioni fino a stasera, allerta rossa per zone di foggiano, Bat e tarantinoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia quattro messaggi di allerta.

Puglia, maltempo: allerta temporali e possibile neve per zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 26 marzo, per dodici ore.

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