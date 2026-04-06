A dieci anni dall’ultima volta, via Giovanni Minozzi a Madonnetta torna a essere illuminata grazie all’avvio dei lavori per l’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica. Le operazioni riguardano sia la strada che l’area verde adiacente al Parco Pubblico nel quartiere, nel Municipio Roma X. La riattivazione delle luci è iniziata il 6 aprile 2026, segnando un intervento di riqualificazione nel quartiere.

Ostia, 6 aprile 2026 – Sono iniziati i lavori per l’attivazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via Giovanni Minozzi e nell’area verde limitrofa a Parco Pubblico, nel quartiere Madonnetta, nel Municipio Roma X. L’avvio del cantiere, affidato ad Acea Areti I.P., mette fine a un’attesa decennale e risolve un complesso stallo amministrativo legato alla mancata immissione in possesso di questo impianto, realizzato dal Consorzio “Madonnetta” nell’ambito della Convenzione Urbanistica stipulata con Roma Capitale nel 2007 nel Comparto “D” del Piano Particolareggiato di zona “O” n. 44. I lavori eseguiti da Acea Areti I.P., del valore di... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Discarica abusiva sulla Via Francigena: dopo 10 anni si attende ancora la bonificaSenna Lodigiana (Lodi), 14 gennaio 2026 – Sono trascorsi dieci anni circa da quando la Guardia di finanza di Lodi sequestrò un’area di 4.

Giuliano Minichiello, quattro anni dopo: il pensiero che illumina il nostro tempoAl Circolo della Stampa di Avellino, filosofi, studiosi e cittadini ricordano un maestro della riflessione etica e civile.

Temi più discussi: Madonnetta, via Minozzi si illumina dopo 10 anni; Madonnetta, dopo anni di buio tornano i lampioni: al via i lavori su via Minozzi e nel parco; Madonnetta, dopo dieci anni arriva la luce pubblica: al via il cantiere nel Municipio X; Lavori a Madonnetta: riattivati punti luce e il parco pubblico torna a vivere dopo 10 anni di attesa.

Madonnetta, dopo dieci anni arriva la luce pubblica: al via il cantiere nel Municipio XUn blocco amministrativo durato un decennio finalmente risolto. L'intervento da 17mila euro illuminerà via Minozzi e il parco pubblico ... radiocolonna.it

Roma: al via cantiere per l’illuminazione pubblica nel quartiere MadonnettaIniziati i lavori per l'illuminazione pubblica in via Giovanni Minozzi a Madonnetta, un passo importante per la comunità. romadailynews.it

“Vite spezzate sul nascere”: la città onora le dieci nuove piccole vittime scoperte dai ricercatori Antonello Hrelia e Dino Daniotti. La lapide nella chiesa della Madonnetta ricorderà i bambini e i 123 morti del bombardamento alleato. facebook