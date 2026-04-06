Lunedì di Pasquetta in campo per il Cavalluccio al Manuzzi Cesena e Sudtirol si dividono la posta in palio

Lunedì di Pasquetta al campo per il Cesena, che allo stadio Manuzzi ha pareggiato 1-1 contro il Sudtirol. La partita ha visto entrambe le squadre conquistare un punto, mantenendo le posizioni in classifica. Il Cesena, con questo risultato, si trova ancora ottavo, a un punto di distanza dalla Juve Stabia, che aveva già giocato in precedenza. La sfida si è conclusa senza vincitori né vinti.

Finisce 1-1 ed è il primo pareggio della gestione di Ashley Cole, succede tutto nei primi minuti di gara: Shpendi risponde a Tait Lunedì di Pasquetta in campo per il Cesena che impatta 1-1 allo stadio Manuzzi contro il Sudtirol e manca il sorpasso allo Juve Stabia, i bianconeri di Ashley Cole restano ottavi con un punto in meno dei campani. Nel match contro il Sudtirol di Castori succede tutto nel primo tempo, botta e risposta nei primi minuti. Bolzanini in vantaggio con un tiro dalla distanza di Tait, non impeccabile Klinsmann; il pareggio bianconero viene firmato da Cristian Shpendi. Un pareggio che permette al Cesena di tenere a -5 proprio il Sudtirol e l'Avellini, mentre bisognerà attendere il risultato della Carrarese in casa con lo Spezia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cesena-Südtirol (lunedì 06 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Pochi gol per il ritorno di Castori al Manuzzi da exSi apre il ricco programma di Pasquetta di Serie B con il lunch match del 33esimo turno tra il Cesena di Ashley Cole e il Sudtirol di Castori.

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Un Lunedì di Pasquetta che profuma d’estate Oggi, lunedì 6 Aprile, lunedì dell’Angelo, lunedì di Pasquetta, la città di Chioggia è stata meta giornaliera di moltissimi turisti, sia dalle città vicine, quali Padova e Vicenza, ma anche da Regioni vicine. Tanti anche i - facebook.com facebook