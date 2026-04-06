Il Lunedì dell’Ottava di Pasqua segna l’inizio di una settimana speciale, dedicata alla celebrazione della Risurrezione. In questo giorno si racconta l’incontro tra i discepoli e il Risorto, e si annuncia la vittoria sulla morte. Durante l’Ottava, la liturgia ripete il Gloria e l’Alleluia, sottolineando la gioia della Pasqua che continua a vivere nella comunità religiosa. La giornata rappresenta un momento di festa e di rinnovata fede.

Il Lunedì fra l’Ottava di Pasqua apre la settimana che prolunga la gioia della Risurrezione. Ogni giorno dell’Ottava è celebrato come solennità del Signore: risuonano il Gloria e l’ Alleluia, segni della fede pasquale che permea la vita della Chiesa. Nella consuetudine italiana è chiamato anche Lunedì dell’Angelo, in riferimento all’annuncio celeste presso il sepolcro. Le letture odierne delineano il cuore del kerigma apostolico. Negli Atti degli Apostoli (At 2,14.22-33) Pietro proclama che Gesù, crocifisso, è stato risuscitato da Dio e che i discepoli ne sono testimoni. È il fondamento della predicazione cristiana: la Pasqua compie le Scritture e apre il tempo dello Spirito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lunedì dell’Ottava di Pasqua: il giorno dell’incontro e dell’annuncio del Risorto

La Pasqua non è solo pace ma l’annuncio del RisortoUn amico, un bravo frate francescano, in questi giorni mi ha mandato una mail così titolata: «Non bisogna ridurre la Pasqua al tema della pace».

Un anno fa la scomparsa dell'architetto Iano Monaco, l'omaggio dell'ottava circoscrizioneApprovata una proposta per dedicargli l’edificio residenziale di alloggi popolari nella zona di via Ammiraglio Rizzo da lui progettato Un anno fa...

LUNEDI' FRA L'OTTAVA DI PASQUA (dell'Angelo) - S. ROSARIO e S. MESSA

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SALUTE a VOI BUON LUNEDI DELL'ANGELO Lunedì dell'ottava di Pasqua. Oggi ricordiamo l'incontro dell'Angelo con le donne che accorsero al sepolcro, dove Gesù era stato seppellito dopo la morte. Dopo l'incontro con l'Angelo le do facebook

Oggi nel 1641 moriva #Domenichino. Era nato il #21ottobre del 1581. (APPARIZIONE DI CRISTO RISORTO ALLA MADONNA, olio su tela). Ottava di Pasqua Lunedì dell'Angelo #LunedìDellAngelo #BuonaPasquetta #Pasquetta #Pasquetta2026. BUONA PAS x.com