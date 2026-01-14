Luca Vetrone denuncia | Chiesto di scendere a compromessi e perseguitato da una manager tv

Luca Vetrone ha raccontato, in un’intervista a Nuovo, di aver subito pressioni e richieste di compromessi da parte di una manager televisiva. Tre anni fa, un’agenzia del settore gli ha proposto opportunità professionali allettanti, ma successivamente si è trovato coinvolto in una situazione di disagio e persecuzione. La testimonianza evidenzia le difficoltà incontrate nel percorso nel mondo dello spettacolo e le sfide legate a rapporti professionali complessi.

In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Luca Vetrone ha raccontato che tre anni fa è stato contattato da una donna che si è presentata come agente tv e che gli ha fatto delle proposte allettanti. Questa signora pareva professionale e seria, gli ha anche fissato un casting per L'Isola dei Famosi (a cui ha partecipato ed è arrivato secondo dietro a Marco Mazzoli), poi però le cose sono cambiate improvvisamente: " Mi ritrovo perseguitato da una donna che mi ha contattato sui social, presentandosi come manager televisiva. Ha detto che poteva supportarmi nel mio percorso nel mondo dello spettacolo e, dopo uno scambio di messaggi, mi ha fissato un appuntamento per fare il provino dell'Isola dei Famosi.

