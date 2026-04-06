Nel fine settimana del 11 e 12 aprile, si svolgeranno a Monza e Segrate le fiere dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. La manifestazione, giunta alla sua tradizionale riproposizione, porterà bancarelle e prodotti artigianali nelle due località, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprire le proposte degli ambulanti in un contesto all’aperto. La presenza degli stand si svolgerà durante il fine settimana, con orari e dettagli ancora da definire.

Aria di primavera ed a grande richiesta tornano per Monza e Milanese Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più amato d’Italia! Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. Monza, ancora una volta, si prepara a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ogni volta, attira e conquista migliaia di visitatori. Un appuntamento imperdibile per chi cerca qualità, stile e l’atmosfera autentica di uno dei mercati più iconici del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a MONZA e SEGRATE nel week-end del 11 e 12 aprile

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a MONTECATINI TERME sabato 18 aprileA grande richiesta tornano in città con l’aria di primavera Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più...

Temi più discussi: L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a MONZA e SEGRATE nel week-end del 11 e 12 aprile; L’originale consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Grezzana il 28 marzo 2026; l’originale consorzio de gli ambulanti di forte dei marmi a frosinone a pasquetta; L’assessore dell’Industria Cani in visita al Consorzio Industriale Provinciale Sulcis-Iglesiente: Nuove infrastrutture e dragaggio del porto indispensabili per il rilancio delle attività produttive.

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a MONZA e SEGRATE nel week-end del 11 e 12 aprileTorna per Monza e Milanese lo spettacolo del mercato di qualità più famoso d’Italia. msn.com

L’originale consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a GrezzanaGli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano nel Veronese con il loro show itinerante, all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare ... veronasera.it

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