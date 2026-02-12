Perugia batte Praga 2-0 nella terza giornata di Champions League volley. Gli umbri si portano avanti nel set decisivo, con un punteggio di 11-7. Benda mette a segno un ottimo punto con una pipe, mentre Semeniuk sbaglia al servizio, il suo secondo errore. La partita resta molto combattuta e gli italiani cercano di mantenere il ritmo per chiudere il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-17 Benda piazza il 12° punto con una pipe ottima 11-17 E Praga, per non essere da meno, sbaglia a sua volta. 11-06 Semeniuk sbaglia al servizio, il secondo per lui. 10-16 Crosato non sbaglia mai!!!!!! Giannelli incanta ma lui chiude alla grandissima! 10-15 Lungolinea di Inhat che non lascia scampo ai perugini. Terzo punto per lui. 9-15 Semeniuk attacca ed è mani fuori. Settimo punto per lui. 9-14 Questa volta Praga non sbaglia e trova un bel diagonale con Benda 8-14 Muroooooooooooo! Crosato dominante!!!!! 8-13 Difesa sensazionale di Perugia!! Plotnytski spara ed è un superpunto!!! 8-12 Splendida veloce per Plotnytski che piega il muro di Praga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 11-7 per gli umbri nel terzo set

Approfondimenti su Lvi Praga Perugia

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e VK Lvi Praga, valida per la Champions League volley 2026.

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e VK Lvi Praga valida per la Champions League volley 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lvi Praga Perugia

Argomenti discussi: LIVE VK Lvi Praga-Perugia volley, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare; Sir Sicoma Monini in Champions League: missione a Praga per blindare il primo posto e volare ai quarti; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News IT; VK Lvi Praga-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming.

LIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vogliono la qualificazione ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 La formazione di coach Lorenzetti è pronta a scendere in campo con due chiari obiettivi: riscattarsi dopo ... oasport.it

VK Lvi Praga-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingLa quinta giornata del girone C di Champions League porta la Sir Sicoma Monini Perugia sul campo del VK Lvi Praga, in una sfida che può indirizzare in ... oasport.it

LIVE VK Lvi Praga-Perugia volley, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vogliono la qualificazione ai quarti - x.com

Alle 18. 00 si parte subito forte con Praga-Perugia, trasmessa su Sky Sport Arena e DAZN. " La serata del 12 febbraio 2026 promette spettacolo nella Champions League di volley maschile, con due squadre italiane impegnate in trasferta nella penultima giorn - facebook.com facebook