LIVE Italia-Spagna 2-3 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Cabanas e Sanahuja firmano il vantaggio iberico

Nella partita di pallanuoto tra Italia e Spagna valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, la squadra iberica ha segnato due gol nel primo tempo, portandosi avanti di due reti. Durante il match, ci sono stati momenti di imprecisione e interventi difensivi da entrambe le parti. I giocatori si sono affrontati con intensità, con alcune azioni di attacco che sono state fermate dagli avversari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’46” Impreciso il passaggio iberico al centro. 7’12” Nicosia stoppa Granados. 7’33” Il pallonetto azzurro è facile preda dei rivali. 14:49 L’Italia vince il secondo sprint. 4” Il tiro di Cannella si infrange sul montante. 43” Sanahuja parte in controfuga, trafigge Nicosia e porta i suoi in vantaggio. ITALIA-SPAGNA 2-3 1’17” Cabanas trafigge Nicosia con la conclusione incrociata da posizione tre. ITALIA-SPAGNA 2-2 1’26” La Spagna stoppa la conclusione dei rivali. 1’56” Sanahuja sfrutta la superiorità e con il diagonale dalla mano sbagliata trafigge Nicosia. ITALIA-SPAGNA 2-1 2’12” Munarriz impegna Nicosia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 2-3, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Cabanas e Sanahuja firmano il vantaggio iberico LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... Temi più discussi: A Palma di Maiorca Italia-Spagna 83-94 (Compaore 17); Six Nations Festival Under 18: la diretta streaming di Italia-Spagna; Italia U18 Maschile, gli Azzurrini che affrontano la Spagna nel Festival 6 Nazioni; LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il Settebello. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streamingOggi, lunedì 6 aprile, il Settebello inizierà il proprio cammino nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, che si disputerà ad ... oasport.it Confronto Spagna Italia, impietoso per noi... x.com Si chiude con uno straordinario tris di podi per l’Italia la 55ª edizione del celebre Trofeo Princesa Sofía in Spagna. Secondo posto per Riccardo Pianosi nel Formula Kite. Stesso risultato anche per Marta Maggetti, campionessa olimpica in carica di iQFOi facebook