Un uomo di 34 anni, residente in città, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver aggredito i poliziotti con calci, pugni e morsi. L'episodio è avvenuto in Via Duca degli Abruzzi, subito dopo un incidente stradale di cui era stato coinvolto. L'uomo ha reagito in modo violento all'intervento delle forze dell'ordine, che sono riuscite a metterlo in manette.

È stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato il 34enne veronese, ma domiciliato in città, protagonista di una violenta aggressione ai danni dei poliziotti a seguito dell'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto, in Via Duca degli Abruzzi. Come riferito dalla Questura in una nota, una pattuglia della Squadra volante, affiancata da un equipaggio della Polizia Locale, è intervenuta a seguito della segnalazione di un agente in quel momento libero dal servizio, a sua volta costretto a intervenire per sedare gli animi esagitati dei due automobilisti coinvolti nel sinistro. Tra questi, come detto, anche il 34enne veronese, tra... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Litiga dopo l'incidente e aggredisce i poliziotti: calci, pugni e pure morsi x.com

Donna 50enne litiga col figlio, poi va da una vicina, si accascia e muore https://www.napolitoday.it/cronaca/donna-morta-dopo-litigio-figlio-mugnano.html - facebook.com facebook