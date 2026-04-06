L' euriziano nasce a Vetralla la nuova lingua europea | Un idioma semplice e comprensibile

È nata a Vetralla una nuova lingua europea chiamata euriziano, descritta come un idioma semplice e comprensibile. L’idea è iniziata tra le navate del duomo di Orvieto e si è concretizzata durante il periodo di isolamento causato dalla pandemia di Covid-19. La creazione di questa lingua ha coinvolto un gruppo di studiosi e appassionati, che hanno lavorato per svilupparne le caratteristiche e renderla accessibile a tutti.

Un progetto linguistico che unisce le radici del latino alla logica dell’esperanto, creato per superare i confini nazionali Un’idea nata tra le navate del duomo di Orvieto e diventata realtà durante i giorni difficili dell’isolamento per il Covid. L’euriziano è il nuovo progetto linguistico del vetrallese Marco de Grandis, che punta a unire l’Europa attraverso un idioma comune, creato mescolando la struttura del latino alla logica dell’esperanto per offrire ai cittadini del continente una lingua neutra e facile da parlare.?L’idea ha radici che risalgono a qualche anno prima della crisi sanitaria. Tutto è iniziato durante un pomeriggio estivo nel 2018, osservando la folla di visitatori stranieri in uno dei monumenti più iconici del centro Italia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Su TikTok c’è un israeliano che insegna un idioma dimenticato: il giudeo-arabo, la lingua parlata prima della diasporaDan Sheena è un giovane israeliano che insegna arabo colloquiale, come quello parlato dagli arabi nei territori occupati della Cisgiordania e a Gaza. Pallavolo più accessibile, economica e comprensibile: la nuova strada della FIVBUn periodo di riflessione e pianificazione ha guidato l’incontro online del Consiglio di Amministrazione della FIVB, finalizzato a definire orizzonti...