Il Consiglio di Amministrazione della FIVB si è riunito online per discutere nuove linee guida sulla pallavolo. Durante l'incontro sono state prese decisioni sulla semplificazione delle regole, rendendo il gioco più accessibile e più economico per club e federazioni. La riunione ha segnato un passo importante nella pianificazione futura dell'organizzazione.

Un periodo di riflessione e pianificazione ha guidato l’incontro online del Consiglio di Amministrazione della FIVB, finalizzato a definire orizzonti strategici e proiezioni operative per la pallavolo e il beach volley. In linea con la Visione Strategica 2032, sono emersi aggiornamenti su sviluppo economico, governance e innovazioni regolamentari, con un focus particolare sulla crescita globale e sull’efficacia della gestione sportiva. La sessione ha preso avvio con una sintesi delle prospettive economiche della Federazione e con relazioni sullo stato di avanzamento dei Dipartimenti Legale e di Volleyball World. Sono stati evidenziati progressi concreti nel rafforzamento delle basi commerciali e nella governance della disciplina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pallavolo più accessibile, economica e comprensibile: la nuova strada della FIVB

