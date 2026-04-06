Lecce-Atalanta diretta | Krstovic segna e bacia il prato del Via del Mare

Nel primo tempo della partita tra Lecce e Atalanta, Krstovic ha segnato un gol e ha festeggiato sul prato del Via del Mare. La partita si è svolta nel giorno di Pasquetta, dopo quasi un mese dalla precedente gara casalinga del Lecce, che aveva visto lo stadio in parte smantellato. I tifosi hanno potuto tornare a riempire gli spalti, anche se il campo si presentava in condizioni diverse rispetto al passato.

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E Pasquetta allo stadio. Il Lecce ritrova il Via del Mare quasi un mese dopo l'ultima volta e ritrova una casa diversa: smantellata ormai la copertura sulla tribuna centrale, in attesa che venga posta quella nuova. Contro la tradizione della pioggia nel giorno di Pasquetta, però, quest'anno il tempo è ottimo. Sole e accenno di Primavera. Al Via del Mare arriva l'Atalanta dell'ex giallorosso Nikola Krstovic (18 gol in due anni per lui). Per Eusebio Di Francesco parte la missione sorpasso: un punto o un successo permetterebbe all'allenatore giallorosso di superare la Cremonese, al momento terz'ultima in classifica alla pari del Lecce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce-Atalanta diretta: Krstovic segna e bacia il prato del Via del Mare Leggi anche: L’Atalanta a Pasquetta nella tana del Lecce. Krstovic sarà il terminale in attacco Leggi anche: Lecce-Atalanta diretta, Pasquetta al Via del Mare: Di Francesco per la missione sorpasso Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lecce-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lecce-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Lecce-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. DIRETTA LECCE ATALANTA (RISULTATO 0-1): GOL DI SCALVINIAnalisi della diretta Lecce Atalanta, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Lecce-Atalanta: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lecce-Atalanta del 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net #Lecce 0-2 #Atalanta : Nikola Krstovic! #LecceAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com LECCE-ATALANTA 0-1: INTERVALLO Dopo due minuti di recupero, si chiude la prima frazione. Si va al riposo con l’Atalanta in vantaggio di una rete, firmata da Scalvini al 29’. Risultato giusto: ospiti decisamente più pericolosi di un Lecce, che, al contrario, no facebook