Le scarpe dei postini della provincia di Sondrio diventano pavimenti antitrauma per i bambini

In provincia di Sondrio, più di 140 portalettere partecipano a un progetto di Poste Italiane chiamato “Scarpa vecchia fa buon gioco”. L’iniziativa prevede che le scarpe usate dei postini vengano trasformate in pavimenti antitrauma destinati ai bambini. Le scarpe, raccolte e riutilizzate, vengono posizionate come rivestimento in alcune aree dedicate alla sicurezza dei più piccoli.

Gli oltre 140 portalettere della provincia di Sondrio sono tra i protagonisti del progetto di Poste Italiane “Scarpa vecchia fa buon gioco”. Grazie al loro contributo nel 2025 sono stati raccolti presso i Centri di Smistamento della regione, 1.670 kg di scarpe antinfortunistiche e nei primi due mesi del 2026 sono già stati raggiunti 420 kg raccolti, a conferma della forte adesione del territorio all’iniziativa di economia circolare. I pannelli antitrauma realizzati dalla gomma riciclata sono già diventati realtà: le prime mattonelle sono state installate nel parco giochi dell’asilo nido aziendale PosteBimbi di Roma, dove le vecchie suole consumate dal lavoro quotidiano trovano nuova vita a favore della sicurezza dei bambini. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Poste, da scarpe portalettere a pavimenti antitrauma per bambini, 'scarpa vecchia fa buon gioco' diventa realtà

Sondrio: 140 postini trasformano scarpe in sicurezza per i bimbiNel cuore della provincia di Sondrio, oltre 140 portalettere hanno dato vita a un progetto di economia circolare che trasforma le scarpe...

Temi più discussi: Scarpe dei postini da riciclare; Sondrio | 140 postini trasformano scarpe in sicurezza per i bimbi; Scarpe dei postini da riciclare.

Scarpe dei postini da riciclareGli oltre 140 portalettere della provincia di Sondrio sono tra i protagonisti del progetto di Poste Italiane scarpa vecchia ... ilgiorno.it

Nidi sicuri con le scarpe riciclateLe vecchie scarpe di gomma dei postini monzesi diventano pavimenti antitrauma per asili nido. Gli oltre 340 portalettere della ... ilgiorno.it

Questa settimana a Sondrio ci sono diverse cose interessanti. Te ne ho messe alcune nel reel, così non devi andare a cercarle in giro. Condividi il post con chi desideri portare con te Quale evento ti ispira Visita Sondrio - Comune di Sondrio facebook

#MilanFuturo-Nuova Sondrio domani in campo: ecco tutto quello che c'è da sapere #SempreMilan x.com