Le operazioni di ricerca di una persona dispersa dopo il crollo di un ponte in Abruzzo sono proseguite senza successo fino a ora. I vigili del fuoco sono sul posto dal giovedì sera, ma finora hanno recuperato soltanto una targa e alcuni frammenti. La zona è difficile da raggiungere e le condizioni sul luogo complicano le attività di soccorso. Non ci sono ancora notizie certe sulla presenza di altre persone sotto le macerie.

Vanno avanti da quattro giorni le ricerche di un uomo di 53 anni disperso dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno, lungo la strada statale 16 Adriatica, al confine tra l’Abruzzo e il Molise. I vigili del fuoco stanno perlustrando il fiume con sommozzatori e squadre specializzate per il soccorso fluviale. Le operazioni però sono complicate dalla piena del corso d’acqua e dalla corrente, che hanno smosso una grande quantità di fango e modificato il letto del fiume, trascinando via alberi e terra. #Maltempo #Campobasso, crollo ponte su SS16, a Montenero di Bisaccia: proseguono le ricerche dell’uomo disperso. Oggi #vigilidelfuoco in azione con sommozzatori, squadre ordinarie e fluviali che perlustrano le sponde e i fondali del Trigno #5aprile 10:30 pic. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le ricerche dell’uomo disperso nel crollo di un ponte in Abruzzo sono più complicate del previsto

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Lunedì #6aprile #allertaARANCIONE per rischio idrogeologico in Molise e su settori dell’Abruzzo #allertaGIALLA su altri settori dell’Abruzzo Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #prote x.com