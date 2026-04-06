Le donne della Bibbia streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Stasera, lunedì 6, viene trasmessa la seconda puntata dello spettacolo dedicato alle donne della Bibbia. È possibile seguire la trasmissione in diretta televisiva oppure in streaming online, secondo le opzioni disponibili sui canali ufficiali. La puntata approfondisce le storie di alcune figure femminili e viene trasmessa a partire da un orario specificato. Le modalità di visione sono indicate sui siti e sui canali di riferimento.

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Dove vedere Le donne della Bibbia in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La serie tv, come detto, va in onda domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Finale stasera per la miniserie biblica Le donne della Bibbia. La chiave di lettura è raccontare le fondamenta dell’Antico testamento attraverso le sue protagoniste. Dopo le storie di Sara, Agar e Rebecca (prima puntata), tocca a Lia e Rachele che compaiono n facebook

Per Pasqua e Pasquetta Canale 5 propone "Le Donne della Bibbia", miniserie con protagoniste cinque figure chiave dell'Antico Testamento x.com