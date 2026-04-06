Mercoledì 8 aprile iniziano i lavori di potenziamento della rete di acquedotto e teleriscaldamento in via Assano, all'intersezione con via Montefiore. Per permettere lo svolgimento delle operazioni, sarà chiuso un tratto della strada. Questa fase rappresenta la terza e ultima tappa degli interventi previsti per migliorare la fornitura idrica al nuovo comparto urbanistico situato in quella zona.

Al via all'ultima fase del cantiere da 440mila euro. Strade sbarrate tra le rotatorie Merzagora e Domeniconi: ecco tutte le modifiche al traffico fino a fine mese Inizia mercoledì 8 aprile in via Assano, all'incrocio con via Montefiore, la terza e ultima fase dei lavori per il potenziamento della rete di acquedotto per garantire un’adeguata fornitura idrica al nuovo comparto urbanistico in via Assano. L’intervento, che comporterà un investimento di 440mila euro, è progettato e diretto da HeraTech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, e si prefigge l’aumento della resilienza dei sistemi grazie all’interconnessione della nuova rete di acquedotto e alla contestuale estensione della rete di teleriscaldamento mediante collegamento a quella esistente in via Assano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Lavori in corso sull'A1, scatta la chiusura del tratto Valmontone-Anagni. Tutte le informazioniModifiche alla viabilità e possibili disagi in vista per gli automobilisti in transito sull'Autostrada A1 Milano-Napoli.

Temi più discussi: Lavori all'acquedotto e teleriscaldamento: scatta la chiusura di un tratto di via Assano; Lavori alla nuova condotta all'acquedotto, erogazione sospesa in alcune vie di Arezzo; Hera, lavori sulla rete dell’acquedotto a Sant’Agata sul Santerno e Lugo; Manutenzione acquedotto Giardino: stop all’acqua il 13 e 14 aprile.

Lavori all’acquedotto Rianza: interruzione del flusso idrico a Capistrello e PescocanaleCapistrello - Il CAM (Consorzio Acquedottistico Marsicano) ha comunicato l'avvio di un importante intervento tecnico programmato per la giornata di giovedì 2 Aprile 2026. I lavori riguarderanno la ... terremarsicane.it

Le scintille originate dai lavori all’acquedotto incendiano il monte Ladino a LumezzaneI militari dell’Arma Forestale hanno individuato il punto di insorgenza delle fiamme nelle immediatamente vicinanze del serbatoio sottoposto a lavorazione ... primabrescia.it

Sulla #A1, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consi x.com

Cantieri aperti e lavori senza sosta per fronteggiare l’emergenza frana sulla S.P. 129 Roseto–Biccari. I mezzi dell’Esercito sono operativi sul tratto colpito, dando avvio a un intervento mirato e serrato per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. La - facebook.com facebook