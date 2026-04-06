L'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 3-0 in trasferta contro il Lecce, con i gol di Scalvini, Krstovic e Raspadori. La squadra bergamasca si è così portata a cinque punti dalla Roma e dal Como, entrambe più vicine alla zona Champions rispetto ai nerazzurri. La partita si è svolta al Via del Mare, dove l'Atalanta ha dominato l'incontro, mantenendo vive le speranze di qualificazione europea.

Scalvini, Krstovic e Raspadori firmano il 3-0 della Dea al Via del Mare LECCE - L'Atalanta vince 3-0 in casa del Lecce e accorcia le distanze sulla Roma e sul Como, portandosi a -5 dal quarto posto e rimanendo in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Decisive le reti messe a segno da Scalvini, Krstovic e Raspadori, sabato ci sarà lo scontro diretto contro la Juventus, a Bergamo. I salentini non hanno sfruttato la doppia frenata di Cremonese e Cagliari rimanendo a quota 27, in terzultima posizione, nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Bologna. La partita è cominciata con una protesta di un quarto d'ora da parte della curva nord dei padroni di casa a causa delle restrizioni che hanno colpito i tifosi giallorossi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Atalanta vince a Lecce e accorcia su Como e Roma

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L’Atalanta di Palladino vince 3-0 in casa del Lecce grazie alle reti di Scalvini, dell’ex Krstovic e di Raspadori e torna in corsa per la Champions. Ora i nerazzurri sono a -5 dal Como quarto facebook

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