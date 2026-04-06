Il Como frena ma resta quarto l'Atalanta maltratta il Lecce e lancia la sfida a Roma e Juve

Il Como conclude la trasferta di Udine con un pareggio a reti inviolate, mantenendo la quarta posizione in classifica. La squadra di Fabregas ottiene un punto che la tiene in zona Champions, mentre l’Atalanta sconfigge con un punteggio netto il Lecce e si prepara a sfidare le prossime avversarie Roma e Juventus. La giornata di campionato vede quindi il Como confermarsi tra le prime quattro, mentre l’Atalanta si avvicina alle grandi del torneo.

Il Como torna dalla trasferta di Udine con uno 0-0 che permette ai ragazzi di Fabregas di restare ancora una volta solitari al 4° posto, in Zona Champions. L'Atalanta conquista invece 3 punti a Lecce con 3 gol e si ripresenta alle spalle della Roma. E fra 7 giorni sfiderà la Juve a Bergamo in un vero e proprio spareggio per provare a rientrare nella lotta per un piazzamento europeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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