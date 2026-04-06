Durante la celebrazione pasquale, un arcivescovo ha sottolineato che il Risorto non ottiene la vittoria versando il sangue degli altri, ma mettendosi in gioco se stesso. Ha commentato come, in tempi difficili, la credibilità del messaggio cristiano si basi sul sacrificio personale, in netto contrasto con le azioni di alcuni leader mondiali che, invece, ricorrono a strategie più cruente. La riflessione si è concentrata sull’importanza del sacrificio autentico.

“In quest’ora drammatica della storia, la credibilità del Crocifisso Risorto è enorme. Viene conquistata a prezzo del proprio sangue e non versando il sangue degli altri, come cinicamente e tragicamente stanno facendo molti leader delle nazioni. Il Dio di Gesù ci mette la faccia, mette in gioco sé stesso, non gli altri: questa è la sua forza”. Sono queste le parole dell’arcivescovo Lauro Tisi durante l’omelia pasquale nella cattedrale di San Vigilio, in piazza Duomo a Trento. Riprendendo l’invito dell’apostolo Paolo “Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù”, l’arcivescovo ha rimarcato come la Risurrezione non sia una fuga dalla storia ma un’immersione in una nuova realtà che “racconta il valore inestimabile dell’umano, la sua altissima dignità, addirittura la possibilità di essere liberato dalla morte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

“Migranti, perdonateci: siete una benedizione!”, dice l’arcivescovo Tisi. La destra: “Dobbiamo pure scusarci?”Quelle parole pronunciate ieri dall’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, durante l’omelia in occasione della veglia di preghiera per la 34ª Giornata di...

Temi più discussi: L’Arcivescovo Lauro Tisi lava i piedi a dodici bambini; L’arcivescovo Tisi a Pasqua: Il Risorto non vince versando il sangue degli altri, mette in gioco sé stesso; Visita pastorale, dal 9 aprile l’arcivescovo Tisi sarà a Civezzano e in Piné; Domenica delle Palme, l’invito alla pace dell’arcivescovo Tisi: Riponete la spada nel fodero.

Messa del Crisma a Trento, Tisi: «Ripartire da Dio»Giovedì Santo in cattedrale: celebrati i 10 anni di episcopato e gli anniversari sacerdotali ... ladigetto.it

Messa crismale: Trento, mons. Tisi invita a ripartire da Dio. Festeggiati i 10 anni di episcopatoCelebrata stamani, nella cattedrale di Trento, la solenne Messa del Crisma. Attorno all’arcivescovo Lauro Tisi si è riunito l’intero presbiterio per la benedizione degli oli santi e il rinnovo delle p ... agensir.it

Benvenuto Tisi Garofalo 1481 1559 Noli me tangere x.com

Benvenuto Tisi da Garofalo (¿1481-1559). "La Ascensión de Cristo". Óleo sobre tabla de la primera mitad del siglo XVI. Palacio Barberini, Roma (Italia). - facebook.com facebook