Migranti perdonateci | siete una benedizione! dice l’arcivescovo Tisi La destra | Dobbiamo pure scusarci?

Durante un'omelia, l'arcivescovo di Trento ha affermato che i migranti rappresentano una benedizione e ha chiesto perdono in loro nome. La dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni esponenti della destra politica che hanno commentato la richiesta di scuse, mettendo in discussione il messaggio dell'alto prelato. La vicenda ha attirato l'attenzione di vari media e ha generato discussioni sui temi dell'accoglienza e della solidarietà.

Quelle parole pronunciate ieri dall’arcivescovo di Trento Lauro T isi, durante l’omelia in occasione della veglia di preghiera per la 34ª Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, non potevano passare inosservare, soprattutto in un’Italia che da tempo ha portato tanti altri paesi europei su una linea di massimo rigore negli ingressi illegali. Ma la Chiesa, come si sa, segue altre logiche, talvolta anche illogiche, che le portano a sostenere quasi che gli italiani debbano scusarsi per non riuscire ad accogliere tutti i migranti. E anche per aver creato i Cpr. “Che tragedia! – aveva detto – Questi fratelli ci stanno tenendo in piedi e noi li trattiamo con durezza, con negligenza, con freddezza”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Migranti, perdonateci: siete una benedizione!”, dice l’arcivescovo Tisi. La destra: “Dobbiamo pure scusarci?” Articoli correlati Giornata mondiale del Malato, l'arcivescovo Angelo Spina all'Inrca: «Siete una piccola Lourdes delle Marche»Il monsignore ha presieduto la celebrazione eucaristica davanti a numerosi degenti, operatori sanitari e volontari, in un clima di partecipazione... “Cari migranti, perdonateci”. Il messaggio del Vescovo per gli stranieri nei CprLa predica pro-migranti, ancora una volta, arriva dal pulpito di una chiesa da parte dell'arcivescovo di Trento Lauro Tisi in occasione della 34esima... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Migranti perdonateci siete una... 'Migranti nostra benedizione', polemiche sull'arcivescovo TisiFanno discutere a Trento le parole dell'arcivescovo Lauro Tisi, che in occasione di una veglia di preghiera ha parlato di fratelli migranti che sono la nostra salvezza, la nostra benedizione. Guai ... ansa.it Trento, l’arcivescovo Tisi: I migranti sono una benedizione, ma li trattiamo con negligenzaRoma, 26 marzo 2026 - Un richiamo forte, diretto e profondamente umano quello lanciato da Lauro Tisi durante la 34ª veglia di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, intitolata Gente d ... stranieriinitalia.it