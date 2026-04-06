Le compagnie aeree cinesi hanno intensificato le rotte verso l’Europa, con alcune basi che coinvolgono anche Mosca. La mappa geografica mostra zone tra Europa e Asia attraversate da conflitti, tensioni e guerre, evidenziando come i collegamenti aerei siano influenzati da queste dinamiche. La presenza delle compagnie cinesi in questa regione si inserisce in un quadro complesso di rotte e strategie di collegamento tra i continenti.

Date un’occhiata alla cartina geografica e individuate le aree situate tra Europa e Asia attraversate da guerre, conflitti, tensioni. Sono due: la prima zona riguarda l’ Ucraina e quindi, per estensione della vicenda, l’intera Russia; la seconda coinvolge invece l’intero Medio Oriente, con Iran e Israele, ma anche gran parte degli Stati del Golfo, dal Qatar agli Emirati Arabi Uniti, dall’Iraq al Libano, dallo Yemen al Kuwait. Ecco, un simile mosaico, al netto di tutti i risvolti geopolitici, militari ed economici ampiamente documentati, stravolge interamente le rotte delle compagnie aeree civili. Già, perché chiunque voglia prendere un aereo per andare nel continente asiatico o viceversa – sia per lavoro che per turismo – dovrà fare i conti con importanti limitazioni logistiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’all-in delle compagnie aeree cinesi sull’Europa (con la sponda di Mosca)

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