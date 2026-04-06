L’all-in delle compagnie aeree cinesi sull’Europa con la sponda di Mosca
Le compagnie aeree cinesi hanno intensificato le rotte verso l’Europa, con alcune basi che coinvolgono anche Mosca. La mappa geografica mostra zone tra Europa e Asia attraversate da conflitti, tensioni e guerre, evidenziando come i collegamenti aerei siano influenzati da queste dinamiche. La presenza delle compagnie cinesi in questa regione si inserisce in un quadro complesso di rotte e strategie di collegamento tra i continenti.
Date un’occhiata alla cartina geografica e individuate le aree situate tra Europa e Asia attraversate da guerre, conflitti, tensioni. Sono due: la prima zona riguarda l’ Ucraina e quindi, per estensione della vicenda, l’intera Russia; la seconda coinvolge invece l’intero Medio Oriente, con Iran e Israele, ma anche gran parte degli Stati del Golfo, dal Qatar agli Emirati Arabi Uniti, dall’Iraq al Libano, dallo Yemen al Kuwait. Ecco, un simile mosaico, al netto di tutti i risvolti geopolitici, militari ed economici ampiamente documentati, stravolge interamente le rotte delle compagnie aeree civili. Già, perché chiunque voglia prendere un aereo per andare nel continente asiatico o viceversa – sia per lavoro che per turismo – dovrà fare i conti con importanti limitazioni logistiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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