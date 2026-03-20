Google ha siglato un accordo strategico con diverse piattaforme di compagnie aeree, creando nuove integrazioni per i sistemi di gestione dei voli. Questa collaborazione permette a queste compagnie di aggiornare più facilmente le informazioni sui voli e di migliorare l’esperienza degli utenti. Tuttavia, molte persone sperano che, in futuro, non debbano più preoccuparsi di vedere le proprie valigie passare sul nastro trasportatore.

L o sappiamo: ciò che ogni viaggiatore spererebbe non succedesse mai, è di non veder passare la propria valigia sul nastro trasportatore. Quello, infatti, dei bagagli smarriti in aeroporto è un vero e proprio incubo. Per quanto si stia cercando di risolvere il problema, fino a oggi, però, la probabilità che una volta consegnata al banco del check-in, la valigia non riappaia più all’arrivo è molto alta. La buona notizia è che le cose ora potrebbero cambiare grazie a un nuovo accordo tecnologico tra Google e i principali attori del trasporto aereo. Volare senza stress: la guida completa per un viaggio sereno in aereo X Bagagli smarriti, l’alleanza tra Google e gli aeroporti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Grazie a un accordo strategico tra Google e le piattaforme delle compagnie aeree

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