Lacco Ameno 7 ustionati dai fuochi d'artificio alla Corsa dell'Angelo a Pasqua | ferita anche bimba

A Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, sette persone sono rimaste ferite dopo l'esplosione di fuochi d'artificio durante la celebrazione della Corsa dell'Angelo di Pasqua. Tra i feriti c'è anche una bambina, che ha riportato ustioni. L'incidente si è verificato durante i festeggiamenti della domenica di Pasqua, coinvolgendo alcune persone presenti alla festa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti.

Sette persone ferite a Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, dai fuochi di artificio per la festa della Corsa dell'Angelo nella domenica di Pasqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it Corsa dell'Angelo a Lacco Ameno, fuochi d'artificio feriscono 7 personeIschia, lacco Ameno, durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio -... Leggi anche: Lacco Ameno: sette feriti, tra cui una bambina, per scintille dei fuochi d’artificio. Temi più discussi: Lacco Ameno, 7 ustionati dai fuochi d'artificio alla Corsa dell'Angelo a Pasqua: ferita anche bimba; Pasqua a Ischia, sette fedeli ustionati dai fuochi d'artificio al passaggio della Corsa dell'Angelo; Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco Ameno; Lacco, paura alla Corsa dell’Angelo: spettatori leggermente ustionati dai fuochi. Lacco, paura alla Corsa dell’Angelo: spettatori leggermente ustionati dai fuochiMomenti di paura sul corso di Lacco Ameno, durante lo svolgimento della tradizionale Corsa dell’Angelo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità lo ... ilgolfo24.it Lacco Ameno, fumogeni esplodono tra la folla. Sette coinvolti, nessun caso graveDoveva essere uno dei momenti della tradizione pasquale isolana, si è trasformato invece in una scena di paura e confusione. Sul corso di Lacco Ameno, durante lo svolgimento della storica Corsa dell’A ... ildispariquotidiano.it Sette persone ferite a Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, dai fuochi di artificio per la festa della Corsa dell’Angelo nella domenica di Pasqua. facebook Ischia, 7 feriti lievi dai fuochi d'artificio durante la 'Corsa dell'angelo' - Colpiti a Lacco Ameno da frammenti in fase di ricaduta: curati al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli con prognosi fino a 5 giorni. La più piccola ha 9 anni @TgrRai x.com