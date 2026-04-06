La violista Teresa Valenza apre i Concerti di Primavera 2026 nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Il ciclo dei Concerti di Primavera 2026 inizia mercoledì 8 aprile nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, organizzato dall’Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini, in collaborazione con la Giovine Orchestra Genovese. La prima esibizione vede protagonista la viola, con l’artista che apre la serie di concerti dedicati alla musica classica. La rassegna proseguirà con altri appuntamenti fino alla conclusione prevista nel mese di giugno.

Il primo concerto della rassegna è affidato alla violista Teresa Valenza, protagonista di un programma interamente dedicato alla viola sola. In programma la Suite n. 2 in re minore BWV 1008 di Johann Sebastian Bach, proposta in trascrizione, la Suite n. 1 in sol minore op. 131 di Max Reger e la Sonata per viola sola op. 25 n. 1 di Paul Hindemith: tre prospettive che mettono in luce la ricchezza timbrica e polifonica dello strumento. Teresa Valenza si è formata al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, diplomandosi con il massimo dei voti in violino e successivamente in viola sotto la guida di Daniel Formentelli. Si perfeziona con Bruno Giuranna all’Accademia Stauffer e all’Accademia Chigiana, affiancando studi con importanti prime parti orchestrali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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