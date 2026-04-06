La stagione attuale si caratterizza per una particolare attenzione alle tendenze cromatiche, che influenzano le proposte di abbigliamento e accessori. Nel mondo della moda, i termini e le definizioni si aggiornano frequentemente, contribuendo a descrivere i nuovi stili e le combinazioni di colori più in voga. Con il passare del tempo, il linguaggio del settore continua ad evolversi, introducendo parole e concetti che riflettono le nuove direzioni estetiche.

D efinizioni fashion. Con il passare del tempo, il vocabolario della moda si arricchisce costantemente di termini nuovi e di espressioni inedite. Questa stagione, ad esempio, è tempo di fare conoscenza con il cosiddetto color block. Sfumature strategiche: cinque colori dall’effetto snellente X La tendenza cromatica più forte della Primavera-Estate 2026, infatti, riguarda l’incontro e la giustapposizione di sfumature brillanti e audaci, solo apparentemente in contrasto. L’accostamento di blocchi di colore inaspettati, per l’appunto, darà vita a look ricercati e originali, vitaminici e grintosi. Il color block scrive così un nuovo capitolo nell’arte di abbinare nuance e tonalità, senza paura di osare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La tendenza cromatica di stagione

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Il Colore dell’Anno Pantone 2026 è una tendenza. Ma il progetto è una scelta consapevole. Per questo da DELP Italia non trovi solo pitture, ma: consulenza tecnica supporto nella scelta cromatica soluzioni professionali Boero Vieni a trovarci nei facebook