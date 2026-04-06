La situazione degenera dopo il controllo | faccia a terra al capolinea del bus poi scattano le manette

Un giovane è stato fermato dai militari dell'Arma nei pressi del capolinea della linea 5, dove si trovava a terra sull'asfalto. Dopo il controllo, le forze dell'ordine hanno proceduto all'arresto e al posizionamento delle manette. La scena si è svolta in modo rapido e senza ulteriori incidenti. La vicenda ha attirato l'attenzione dei presenti nell'area pubblica.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 17 in via Villan de Bachino, davanti alla fermata della linea 5 della Trieste Trasporti. Sul posto i militari dell'Arma che hanno controllato l'uomo in stato di ebbrezza Un giovane è stato fermato dai militari dell'Arma, faccia a terra sull'asfalto nei pressi del capolinea della linea 5. È successo nel pomeriggio di oggi 6 aprile nel rione di Roiano, in via Villan de Bachino, ovvero nel tratto di strada compreso tra l'inizio di via dei Moreri e scala Santa. Stando a quanto si apprende, il giovane è stato controllato mentre si trovava alla guida della sua autovettura, una Fiat Panda. Dopo il controllo, i militari hanno accertato lo stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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La situazione degenera dopo il controllo: faccia a terra al capolinea del bus, poi scattano le manetteI fatti sono avvenuti poco dopo le 17 in via Villan de Bachino, davanti alla fermata della linea 5 della Trieste Trasporti. Sul posto i militari dell'Arma che hanno controllato l'uomo in stato di ebbr ... triesteprima.it

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