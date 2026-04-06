La miglior Urban Spa d’Italia è a Caltignaga | il riconoscimento agli Italian Spa Awards 2026

Il Villaggio del Benessere di Caltignaga ha ricevuto il riconoscimento come miglior Urban Spa d’Italia durante gli Italian Spa Awards 2026. La premiazione si è svolta questa settimana, distinguendo la struttura tra le altre del settore. La vittoria si basa su valutazioni e votazioni raccolte nel corso dell’anno dai giurati e dal pubblico. La struttura si trova nel comune di Caltignaga, in provincia di Novara.

È il Villaggio del Benessere di Caltignaga a essersi aggiudicato il titolo di miglior Urban Spa d’Italia in occasione degli Italian Spa Awards 2026. Per la struttura di Caltignaga, questo successo non è casuale, ma giunge in un anno carico di significati. Il premio celebra infatti un doppio traguardo: i 21 anni di esperienza dei fondatori nel mondo del wellness e il 10° anniversario dell'inaugurazione del Villaggio. "Questo riconoscimento arriva in un momento per noi molto significativo racchiude un percorso lungo 21 anni e celebra i primi 10 anni del Villaggio – ha dichiarato la struttura – È il risultato di un lavoro fatto ogni giorno con passione, attenzione e rispetto per i nostri ospiti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il benessere urbano d'eccellenza: Terme De Montel Milano premiate Best Urban Spa agli Italian Spa Awards 2026Milano, 20 febbraio 2026 - Terme De Montel Milano si aggiudica il prestigioso riconoscimento Best Urban SPA nell'ambito della XV edizione degli...

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