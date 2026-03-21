Maria Antonietta e Colombre criticano la tendenza di TikTok di limitare le canzoni ai 15 secondi, affermando che questa imposizione impedisce una vera espressione artistica. Durante un intervento pubblico, hanno sottolineato come questa regola rappresenti un’“anomalia pop” contro la dittatura di questa misura temporale. Le loro parole si sono concentrate sulla difficoltà di comunicare messaggi articolati in così poco tempo.

Dopo il successo di “La felicità e basta” a Sanremo, i due cantautori marchigiani portano in tour i brani dell'album “Luna di miele”. “Noi i nuovi Coma Cose? I paragoni sono inevitabili ma conta la curiosità di chi ha voluto scavare nel nostro lungo passato artistico” “Nel momento in cui inizi a concepire una canzone chiusa in uno schema, come la regola dei 15 secondi di TikTok, hai già perso in partenza. La musica esige rispetto e ha una sua integrità. Noi non abbiamo mai scritto un brano con l'ossessione di diventare virali”. È questa la premessa da cui partono Maria Antonietta e Colombre per raccontare al Foglio, in un momento di calma dopo il frastuono del Festival di Sanremo, il senso profondo di “La felicità e basta” e del loro album, “Luna di miele”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Maria Antonietta e Colombre, anomalia pop contro la dittatura dei 15 secondi

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