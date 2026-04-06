La Juventus di Spalletti ritrova ferocia e classifica | Genoa travolto all’Allianz

La Juventus di Luciano Spalletti ha battuto il Genoa 2-0 all’Allianz Stadium, tornando a vincere dopo una recente sconfitta. La partita si è disputata poche ore dopo la sconfitta della Roma contro l’Inter. La squadra ha mostrato determinazione e ha conquistato tre punti importanti in classifica. La gara è stata giocata in modo deciso e senza riserve, con i bianconeri che hanno controllato il match dall’inizio alla fine.

A poche ore dal pesante passo falso della Roma contro l’Inter, la Juventus di Luciano Spalletti risponde con una prova di forza perentoria, superando il Genoa per 2-0 nella cornice dell’ Allianz Stadium. Nella serata di oggi, 6 aprile 2026, il sodalizio bianconero ha archiviato la pratica ligure in appena diciassette minuti, portandosi a una sola incollatura dal quarto posto occupato dal Como. Nonostante le defezioni dell’ultimo minuto e una gestione fisica complessa post-nazionali, la compagine torinese ha mostrato una solidità tattica che sembra aver definitivamente conquistato la tifoseria, culminata nel primo coro unanime dedicato al tecnico toscano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - La Juventus di Spalletti ritrova ferocia e classifica: Genoa travolto all’Allianz Juventus, Spalletti ritrova Holm: difesa blindata per la sfida al GenoaLa Continassa riaccende i motori in vista della trasferta di Genova, fissata per lunedì 6 aprile, con Luciano Spalletti che ritrova pedine... Probabili formazioni Juventus Genoa: rivoluzione per Spalletti? Cosa ha in mente il tecnico all’Allianz Stadium, le sue mosse!Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il... Temi più discussi: Spalletti, rinnovo vicino con l'investitura di Elkann: firma fino al 2028 e poi mercato; Luciano Spalletti presenta Juventus - Genoa Video; Juventus, rinnovo di Spalletti atteso entro il weekend. VIDEO; Spalletti, le mamme di Del Piero e Totti e il rinnovo Juve: Non riesco a capire perché…. Juve-Genoa diretta, segui la sfida di Serie A tra Spalletti e De Rossi oggi LIVEI bianconeri devono vincere a tutti i costi per sfruttare il pari del Como a Udine e la sconfitta della Roma contro l'Inter. Per i liguri di De Rossi una buona occasione per confermare il buon periodo ... corrieredellosport.it Juve-Genoa, Spalletti stupisce ancora: la scelta ufficiale in attaccoLa Juventus ospita il Genoa nel match della 31° giornata del campionato di Serie A: le formazioni ufficiali e la novità di Spalletti ... calciomercato.it