Da diverse settimane, si parla di minacce rivolte a un paese del Medio Oriente, con dichiarazioni che includono possibilità di crimini di guerra. In alcuni interventi pubblici, vengono fatte affermazioni che celebrano l’intenzione di agire senza restrizioni contro obiettivi militari e civili. Queste dichiarazioni hanno attirato l’attenzione di analisti e osservatori internazionali, preoccupati per le conseguenze di un’escalation di violenza.

Da settimane minaccia di commettere crimini di guerra in Iran e in alcuni casi se ne vanta pure: era impensabile fino a pochi anni fa Negli ultimi giorni il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato più volte di commettere in Iran quelli che sono con ogni probabilità crimini di guerra. In alcuni casi se n’è pure vantato. Secondo il diritto internazionale colpire le infrastrutture civili è un crimine di guerra, a meno che non siano utilizzate per scopi militari – e anche in questo caso ci sono grandi limiti a cosa può essere colpito, secondo un criterio di proporzionalità. Nonostante questo, domenica Trump ha detto che intende bombardare le centrali elettriche e i ponti dell’Iran, e che vuole trasformare la vita nel paese «in un inferno». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La guerra senza regole di Trump

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STOP THE LIES! Iran’s Stern Warning to Donald Trump

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Un anno fa Donald Trump mostrava la tabella con le tariffe reciproche per ogni Paese. Oggi non solo è cambiata la location di quella promessa strombazzata nel “Liberation Day” - il Giardino delle Rose da splendido prato è diventato un patio pavimentato - m facebook

Con le sue minacce sui social Trump deve stare attento. “Nessun altro recente presidente americano ha parlato così apertamente di potenziali crimini di guerra, dicono esperti legali, storici ed ex funzionari statunitensi”, scrive il @nytimes x.com