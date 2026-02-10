La regina della marcia italiana racconta il suo ruolo di ambasciatrice alle Olimpiadi invernali. Dice che gareggiare in casa porta più pressione, ma anche tanta adrenalina e emozione, soprattutto quando hai i tuoi cari vicino. Per lei, essere nel suo mondo, tra le persone che ama, rappresenta una spinta in più a dare il meglio. La sua esperienza si intreccia con la passione e l’orgoglio di rappresentare l’Italia in un evento così importante.

( a skanews) — «Un’Olimpiade in casa, oltre a regalarti forse pressioni molto più enfatizzate, però ti dà anche l’adrenalina e la passione nella voce dei tuoi cari accanto, quindi comunque ti dà quella spinta in più per fare bene, perché sei nel tuo mondo, nel tuo contesto, tra le persone che più ami, quindi è chiaro che un’Olimpiade è sempre qualcosa di importante. Atlete alle Olimpiadi, 100 anni di sfide. guarda le foto Leggi anche › Staffetta mista short track: cos’è la gara che ha regalato all’Italia l’oro olimpico a Milano-Cortina 2026 Ovvio che quello che io spero è che questa Olimpiade, anche se pur invernale, è sempre un’Olimpiade, possa diffondere di più la cultura sportiva e non italiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nostra regina della marcia racconta il suo ruolo di ambassador di Casa Italia alle Olimpiadi invernali

Dany Locati, nota come la regina delle Nevi, è una pioniera dello skeleton italiano.

Ibrahimovic ha condiviso un messaggio di benvenuto sui social, accogliendo le Olimpiadi Invernali che si terranno a Milano e Cortina.

