La città di Osimo piange la scomparsa della giornalista Valeria Dentamaro

La città di Osimo si trova a perdere una figura nota nel mondo dell'informazione, la giornalista Valeria Dentamaro, scomparsa a 83 anni nel giorno di Pasqua. La notizia della sua morte è stata condivisa anche tramite i social, dove la sindaca ha espresso il dolore e la vicinanza dell’intera comunità. Dentamaro lascia un segno nel panorama locale, con una lunga carriera dedicata al giornalismo.

Aveva 83 anni. Era la titolare della casa editrice Osimo Edizioni, che ha dato lustro a diversi scrittori locali e che ha editato per 30 anni il settimanale "La Meridiana". Il ricordo del sindaco MIchela Glorio OSIMO - È morta a 83 anni a Osimo, nel giorno di Pasqua, la giornalista osimana Valeria Dentamaro. Sui propri social, è la sindaca Michela Glorio a esprimere il dolore e la vicinanza della città. «Osimo perde una persona speciale - scrive la prima cittadina - che amava il suo lavoro, la sua famiglia, la sua città. La Pasqua si è fatta improvvisamente triste alla notizia che mi è giunta stasera della scomparsa di Valeria Dentamaro, giornalista per tanti anni del Resto del Carlino per il quale seguiva la cronaca di Osimo, e titolare della casa editrice Osimo Edizioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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