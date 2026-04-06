Juventus Ottolini grande ex della sfida col Genoa
Marco Ottolini torna a sfidare la Juventus, questa volta nell’Allianz Stadium contro il Genoa. Il suo percorso da Genova fino a questa sfida segna una nuova tappa nella sua carriera calcistica. La partita rappresenta un momento importante per lui, che ha trascorso anni di crescita nel club ligure. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.
Il ritorno di Ottolini: dalla crescita a Genova alla nuova sfida con la Juventus. La sfida dell’Allianz Stadium contro il Genoa rappresenta per Marco Ottolini molto più di una semplice partita di campionato, come ricorda TS. Il direttore sportivo bianconero si ritrova infatti di fronte alla società che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Conferenza stampa Spalletti: quando parlerà l’allenatore della Juventus alla vigilia della sfida col Genoa. I dettaglidi Marco BaridonConferenza stampa Spalletti, il tecnico analizzerà domani ogni tema della sfida casalinga col Genoa e risponderà alle domande dei...
Djed Spence, chi è l’ex Genoa che Ottolini vuole portare alla Juventusdi Redazione JuventusNews24Djed Spence, chi è l’ex Genoa che Ottolini vuole portare alla Juventus.
Genoa in crisi: Ottolini fuori, Lopez in arrivo!
Temi più discussi: Lo strano derby del ds Ottolini. Contro la squadra che ha costruito; La Juventus segue Ugarte: ecco chi è il nuovo obiettivo dei bianconeri; Ottolini all'Allianz per Algeria-Uruguay non solo per Araujo: un altro uruguaiano nel mirino del ds della Juventus; Rivoluzione in difesa, il grande colpo dell'Inter può arrivare dal Bayern Monaco: pronta una formula alla Akanji.
Pagina 2 | Ottolini oltre l’algoritmo, la scommessa già vinta e il lavoro più duro: rifare due JuveIl ds sfida il suo recente passato rossoblù: Gilardino la scelta più brillante, Norton-Cuffy l’ultima medaglia ... tuttosport.com
Juve, grande colpo a centrocampo: blitz di Ottolini per l’affare in PremierLa Juve ha in mente di piazzare almeno 7 nuovi acquisti nel prossimo calciomercato estivo. Tra le priorità c’è anche un centrocampista, naturalmente di spessore internazionale. Il nome emerso in quest ... calciomercato.it
Torna la Juventus!!! Batti un colpo se ci sarai anche tu per Juve-Genoa facebook
É confermato il forte interesse del Barcelona per Andrea Cambiaso della Juventus x.com