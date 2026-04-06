Juventus-Genoa streaming gratis | segui la Serie A in diretta live

Lunedì 6 aprile 2026, allo Juventus Stadium si svolge una partita tra la squadra di Luciano Spalletti e quella di Daniele De Rossi. La gara vede due allenatori con esperienze diverse affrontarsi in una sfida valida per la Serie A. La partita è disponibile in streaming gratis e permette ai tifosi di seguire l’incontro in diretta live. Nessuna altra informazione sulle formazioni o sugli eventi che si verificano durante il match.

Nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, lo Juventus Stadium si trasforma nel teatro di un incrocio generazionale e tattico tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Genoa guidato da Daniele De Rossi. Con il fischio d’inizio fissato per le ore 18, il match valido per la 31ª giornata di Serie A rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni continentali dei bianconeri, attualmente quinti a quota 54 punti e impegnati in un serrato inseguimento al Como, rivelazione del campionato e occupante dell’ultimo slot utile per la Champions League. La sfida odierna si inserisce in un turno di Pasquetta frenetico, dove il margine d’errore per la Vecchia Signora è ridotto allo zero dopo i recenti passi falsi casalinghi che hanno rallentato la corsa verso l’obiettivo minimo stagionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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