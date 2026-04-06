Juve Genoa Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

Dopo la partita tra Juve e Genoa, si è svolto un approfondimento in diretta su Juventusnews24 condotto da Chiara Aleati e Paolo Rossi. L'evento ha visto la discussione delle principali azioni e dei risultati ottenuti sul campo, offrendo ai tifosi un'analisi immediata dell'incontro. La trasmissione ha incluso commenti e considerazioni sulla prestazione delle squadre, con un focus sulle fasi salienti del match.

di Francesco Calabrò Juve Genoa, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium contro il Genoa quest’oggi, nella 31ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE GENOA L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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