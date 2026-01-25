Juve Napoli Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO

Dopo la sfida tra Juventus e Napoli, Juventusnews24 propone un approfondimento in diretta con Chiara Aleati e Paolo Rossi. Un'analisi obiettiva e dettagliata dell'incontro, senza sensazionalismi, per offrire ai tifosi un quadro chiaro e accurato di quanto accaduto sul campo. Segui il post-gara in tempo reale e ascolta le opinioni dei nostri commentatori, per comprendere meglio le dinamiche di questa partita.

Juve Napoli, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo all’Allianz Stadium contro il Napoli quest’oggi, nella 22ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE NAPOLI L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus-Napoli 3-0: Spalletti batte Conte: addio allo scudettoServirà guardarsi indietro, ora, perché dalla vetta della classifica mancano 9 punti mentre con Roma e Juventus ci si giocherà il 4° posto. Il Napoli di Conte crolla ... ilmattino.it

Juventus-Napoli 3-0, Spalletti batte Conte: in gol David, Yildiz e KosticIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

