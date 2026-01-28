Celik Juve pronta la rivoluzione sulla destra | il turco in pole position per il post Joao Mario Definita la strategia

La Juventus si prepara a rivoluzionare la corsia destra. Il nome di Celik, terzino turco della Roma, è in pole per sostituire Joao Mario e diventare il nuovo protagonista della fascia. La società ha già definito la strategia e punta a chiudere l’affare, puntando su un acquisto che possa portare più solidità e freschezza al reparto. Intanto, i bianconeri continuano a valutare anche altri nomi, ma Celik sembra aver preso il largo.

Celik Juve, le mosse per il futuro. Bianconeri a caccia di un terzino: il giallorosso convince più di Mingueza. Scelte tecniche chiare. La Juventus ha già attivato la macchina organizzativa per la programmazione della prossima stagione, anticipando i tempi per non farsi trovare impreparata. L’attenzione della dirigenza è focalizzata soprattutto sulle corsie esterne, un settore nevralgico per il gioco di Luciano Spalletti, dove le valutazioni sulla fascia destra sono ormai chiare e definitive. Alla Continassa, infatti, Joao Mario è considerato fuori dal progetto. Le ultime scelte tecniche lo hanno certificato in maniera brutale: l’utilizzo di soluzioni d’emergenza, come l’adattamento tattico di Filip Kostic in quel ruolo nella recente sfida contro il Napoli, rappresenta un segnale inequivocabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

