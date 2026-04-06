Missili provenienti dall’Iran sono stati lanciati su diverse città israeliane, colpendo Tel Aviv e Haifa. A Tel Aviv, un uomo ha riportato ferite leggere a causa di vetri e schegge, secondo i servizi di emergenza. I danni alle strutture sono stati segnalati anche in altre aree colpite dall’attacco. Le autorità locali hanno attivato misure di sicurezza e le forze militari sono intervenute per gestire la situazione.

(LaPresse) Missili iraniani lanciati su Israele hanno raggiunto diverse città del Paese. A Tel Aviv, un uomo è rimasto leggermente ferito a causa di vetri e schegge, secondo i servizi di emergenza. A Petah Tikva, una donna gravemente ferita è stata trattata dai paramedici e trasferita all’ospedale Beilinson per ulteriori cure. I servizi di soccorso e i Vigili del Fuoco hanno confermato che ci sono diversi siti colpiti dai missili iraniani anche nella città di Haifa, nel nord di Israele. In uno di questi, quattro persone sono rimaste lievemente ferite, tra cui due bambini. Gli attacchi hanno colpito zone residenziali e una fabbrica della città. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, missili iraniani colpiscono diverse città: feriti e danni a Tel Aviv e Haifa

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Ma il testo della legge l' hanno almeno scritto loro oppure l'hanno ricevuto direttamente da Tel Aviv Perché appare molto simile per contenuti, finalità e tempistica al contemporaneo progetto di legge francese Yadan. x.com