Iran il petrolio l’impero | la vecchia verità americana che ritorna con Trump

Negli ultimi anni, la questione del petrolio in Iran ha ripreso a essere al centro dell’attenzione internazionale, con riferimenti alle politiche passate e alle tensioni tra gli Stati Uniti e il paese mediorientale. La situazione si intreccia con le dinamiche di potere e le strategie geopolitiche, spesso richiamando vecchi schemi di confronto tra le nazioni. In questo scenario, anche il cinema ha spesso rappresentato in modo simbolico i conflitti legati alla regione.

Quando il cinema anticipa la geopolitica A volte il cinema riesce a raccontare la politica internazionale meglio di molti saggi. Il vecchio film di Oliver Stone dedicato a George W. Bush torna oggi d’attualità non per nostalgia cinefila, ma perché in quelle battute si ritrova una parte essenziale della grammatica strategica americana: il controllo dell’energia, la centralità dell’Eurasia, la funzione militare delle basi e l’idea che la cooperazione internazionale sia accettabile solo se guidata da Washington. La guerra americana contro l’Iran, riaperta sotto Trump, riporta in primo piano proprio questo schema. Non l’improvvisazione di un presidente impulsivo, ma la continuità profonda di una visione imperiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran, il petrolio, l’impero: la vecchia verità americana che ritorna con Trump La Groenlandia e l’ansia americana da sicurezza che racconta la crisi di un imperoLa crisi interna alla Nato scatenata dalle pretese statunitensi di annessione della Groenlandia è un manuale paradigmatico delle problematiche... Trump dopo le minacce di Mojtaba Khamenei: "Distruggere impero malvagio più importante del petrolio"Il regime iraniano, decapitato dei leader, bombarda siti energetici strategici nel Golfo dopo i raid sul giacimento di South Pars, il più gran al... Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni Temi più discussi: Il paradosso del petrolio: così Teheran si sta arricchendo grazie alla guerra; Con la guerra in Iran finisce sotto attacco l’Ets; Blog | La guerra in Iran come arma economica: l'Europa paga, altri incassano; La fortezza dell'isola di Kharg: le mire di Trump sulla cassaforte dell'Iran con il 90% del petrolio. Trump contro l'Iran: Senza accordo faccio saltare tutto e prendo il petrolio. La replica: Paghino i danni di guerraContinua l'escalation verbale del presidente americano contro le autorità iraniane a cui avrebbe dato poche ore per raggiungere un'intesa ... today.it Iran, Trump e l’ultimatum finale: Aprite lo Stretto di Hormuz o distruggo tutto(Adnkronos) – Faccio saltare tutto il paese per aria, sarà l’inferno se i bastardi dell’Iran non aprono il fottuto Stretto di Hormuz. L’ennesimo ultimatum di Donald Trump all’Iran è totale. Il presi ... pianetagenoa1893.net Donald Trump minaccia di colpire "martedì" le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. "Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il m facebook Donald Trump minaccia di colpire "martedì" le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz. "Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il m x.com