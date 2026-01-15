La controversia sulla possibile annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti evidenzia tensioni e sfide strategiche attuali. Questa vicenda, all’interno del contesto della NATO, riflette le dinamiche di sicurezza e sovranità che interessano le relazioni internazionali contemporanee, offrendo uno spunto di riflessione sulle implicazioni di scelte geopolitiche in un mondo in evoluzione.

La crisi interna alla Nato scatenata dalle pretese statunitensi di annessione della Groenlandia è un manuale paradigmatico delle problematiche strategiche dei nostri tempi. E dell’ansia da sicurezza nazionale che traspare dalle scelte degli Stati Uniti. Attori che mantengono il primo posto nella gerarchia delle potenze ma restano spaventati e preoccupati dall’ipotesi di perdere lo scettro, e nel quadro di una contesa serrata con rivali come Cina e Russia cercano oggi nel paradigma della “sicurezza emisferica” una forma di rassicurazione. L’ansia della sicurezza nazionale. I colloqui di mercoledì tra Usa, Danimarca e Groenlandia sono risultati un dialogo tra sordi perché c’è strabismo tra la razionale lettura di Copenaghen e Nuuk e l’ansia americana per il contenimento delle minacce alle periferie. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Groenlandia e l’ansia americana da sicurezza che racconta la crisi di un impero

Leggi anche: Le guerre di Lucas, Episodio II: la recensione del fumetto che racconta la nascita de L’impero colpisce ancora

Leggi anche: Maduro scaricato dai suoi vertici: l’azione americana come messaggio chiaro che l’impero non è mai morto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Groenlandia, Paesi Ue inviano soldati. Mosca: "Preoccupati per attività Nato" - Nuuk e Bruxelles, è soltanto la Nato che deve occuparsi della sicurezza dell'isola: la Groenlandia, seppur con un'autonomia molto ampia, è parte del Regno di Danimarca, membro ... tg24.sky.it