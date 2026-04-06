Io anziana sola isolata a Pasqua per la sospensione del servizio di trasporto pubblico | lo sfogo di una salernitana e l' appello dei cittadini

Una donna anziana residente a Salerno ha raccontato di sentirsi isolata durante le festività pasquali a causa della sospensione del servizio di trasporto pubblico. La sua testimonianza si unisce a quella di altri cittadini che denunciano come, in assenza di mezzi disponibili, diventi difficile muoversi e partecipare alle attività festive. La mancanza di collegamenti nei giorni di festa sembra interessare anche altre località turistiche, dove il servizio non viene garantito durante i periodi di vacanza.

"Nessuna città turistica che si rispetti, non gode del servizio di trasporto pubblico nei giorni festivi". Lo denunciano a gran voce alcuni cittadini che hanno scritto alla nostra redazione per esprimere il loro malcontento circa i disagi vissuti nel giorno di Pasqua. “Busitalia ha sospeso il servizio ieri - raccontano i salernitani - Chi, come me, non si sposta con mezzi propri è rimasto ancora una volta prigioniero in casa. Al di là dei problemi arrecati a noi residenti, crediamo che la scelta di non garantire i trasporti a Pasqua abbia anche scoraggiato turisti e visitatori: quale accoglienza è stata riservata a chi ha raggiunto la nostra città con mezzi pubblici? E' vergognoso che la stessa storia, ogni anno, si ripeta”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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