Invorio il re dei funghi nasce nel sociale | la sfida biologica della Cooperativa Il Ponte

Nelle colline dell’alto novarese si diffonde una novità nel mondo della produzione di funghi, con la nascita di un progetto portato avanti dalla Cooperativa Il Ponte. Questa iniziativa riguarda la coltivazione del fungo Shiitake, un prodotto che sta diventando sempre più presente nel panorama locale. La cooperativa ha avviato una sfida biologica che coinvolge aspetti tecnici e sociali, portando avanti un’attività che unisce tradizione e innovazione.

C’è un nuovo profumo di eccellenza che si diffonde tra le colline dell’alto novarese, ed è quello del fungo Shiitake. La Cooperativa Sociale Il Ponte di Invorio ha infatti avviato da alcuni mesi una produzione agricola innovativa che unisce le proprietà gastronomiche e terapeutiche di questo fungo di origine orientale a un progetto di inclusione sociale unico sul territorio. Quella della Cooperativa Il Ponte non è una semplice coltivazione, ma un vero e proprio laboratorio di inclusione. La fungaia è stata concepita come uno spazio di lavoro accessibile dove persone con disabilità seguono l’intero ciclo di vita del prodotto: dalla cura meticolosa delle "ballette" (i panetti di substrato) fino alla raccolta a mano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it "Esploro Crescendo", nasce il progetto inclusivo della Cooperativa Sociale Libero NoceraLaboratori, supporto alle famiglie e una rete territoriale con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa e il sostegno alle famiglie del...