Intossicazione da funghi chiodini nel Frusinate | ricoverata dopo un pranzo in famiglia

Una donna nel Frusinate è stata ricoverata dopo aver consumato funghi chiodini durante un pranzo in famiglia. L’episodio ha portato alla sua sottonotazione in ospedale per problemi di salute legati all’intossicazione. Si tratta di un caso in cui i funghi raccolti e mangiati hanno causato effetti avversi, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sull’esito. La vicenda si aggiunge ad altri episodi di intossicazione da funghi nella zona.

Nuovo episodio di intossicazione da funghi nel Frusinate, una donna si è sentita male dopo un pranzo in famiglia con funghi chiodini. Finita all'ospedale di Cassino, ha ricevuto le cure del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Famiglia nel bosco, quell'intossicazione di funghi da cui nacque tutto e allertò gli assistenti socialiIn merito al caso della famiglia nel bosco, si torna parlare dell’intossicazione di funghi che ha poi portato ad allertare gli assistenti sociali. “Tutti in ospedale”. Intera famiglia ricoverata dopo il pranzo, cosa avevano mangiatoDoveva essere un tranquillo pranzo in famiglia, uno di quei momenti di convivialità che scandiscono la quotidianità, ma si è trasformato in poche ore... Temi più discussi: Nuova intossicazione da funghi nel Cassinate: donna finisce in ospedale; Mangia funghi chiodini scongelati, donna colta da malore: intossicata, finisce in ospedale; Famiglia intossicata dai funghi. La Asl di Frosinone: Nel dubbio chiamare i micologi. Mangia funghi «chiodini» scongelati, donna colta da malore: intossicata, finisce in ospedaleNon si ferma l'allerta legata al consumo di funghi. Dopo il grave episodio che ha coinvolto un'intera famiglia di Pontecorvo lo scorso 26 marzo, la notte appena trascorsa ha registrato ... ilgazzettino.it Intossicazione da funghi. Ricoverata una famiglia del TrasimenoSono 10 i casi che negli ultimi giorni hanno richiesto il ricorso alle cure sanitarie presso l’azienda Ospedaliera di Perugia. Alziamo la guardia, anche per non disperdere risorse che potrebbero ... quotidianosanita.it Si pensava che ad ucciderle fosse stata un'epatite fulminante causata da un'intossicazione alimentare. Ma oggi, invece, abbiamo avuto la conferma che la causa della morte delle due donne, madre e figlia rispettivamente di 50 e 15 anni d'età, decedute dopo l facebook Morto per sospetta intossicazione da botulino, gli audio prima del decesso. La famiglia del 52enne deceduto in Calabria: "Dare impulso alle indagini" #ANSA x.com