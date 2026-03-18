Una famiglia nel bosco è stata coinvolta in un episodio di intossicazione da funghi che ha portato all'intervento degli assistenti sociali. I sanitari, dopo aver constatato il caso, hanno deciso di allertare le autorità competenti per la tutela dei minori. L'episodio ha messo in luce la situazione della famiglia e ha dato inizio a un procedimento di verifica.

In merito al caso della famiglia nel bosco, si torna parlare dell’intossicazione di funghi che ha poi portato ad allertare gli assistenti sociali. I bambini erano molto provati e sofferenti e richiedevano procedure mediche standard contrarie ai precetti della famiglia. Il rifiuto avrebbe portato poi i sanitari ad allertare i carabinieri e i servizi sociali. “I bambini insomma erano molto provati, erano sofferenti, sono arrivati che stavano male, quindi erano anche in condizioni di disidratazione”, le sue parole Per curare quell’avvelenamento da funghi era necessario sottoporsi a procedure mediche standard contrarie ai rurali precetti della famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, quell'intossicazione di funghi da cui nacque tutto e allertò gli assistenti sociali

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