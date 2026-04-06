Sandro Sabatini ha commentato in diretta su Radio Sportiva le recenti polemiche legate agli errori del VAR durante le partite dell’Inter e ha parlato anche delle difficoltà di Marcus Thuram, il quale sta attraversando un momento di calo di rendimento. La discussione si è concentrata sui problemi arbitrali e sulle sfide che il team sta affrontando in questa fase della stagione.

Sandro Sabatini ha affrontato i temi caldi della corrente nerazzurra durante un intervento in diretta su Radio Sportiva, concentrandosi sulle polemiche arbitrali e sullo stato di forma di Marcus Thuram. Il giornalista ha interagito con i sostenitori dell’Inter per analizzare le recenti tensioni legate agli episodi di gara. L’attenzione dei tifosi è attualmente catalizzata dalla sfida tra Fiorentina e Inter, con particolare riferimento a un episodio non sanzionato dal Var riguardante un fallo di mano di Pongracic. Questo evento ha alimentato un clima acceso tra i supporter, che vedono in questa mancanza una serie di errori sistematici avvenuti in tempi brevi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter: tra errori VAR e calo di Thuram, il piano di Sabatini

Thuram in difficoltà all'Inter: Chivu rivela le cause del calo di formaNel quadro della stagione nerazzurra, Marcus Thuram resta al centro delle valutazioni sul rendimento offensivo.

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