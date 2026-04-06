L'Inter si prepara ad affrontare la Roma in una partita importante, con Lautaro Martinez e gli altri giocatori chiave che hanno ripreso l'allenamento in vista della sfida. Dopo aver raccolto tre sconfitte consecutive, i nerazzurri cercano di migliorare le proprie prestazioni e contano sul ritorno in forma di alcuni dei loro leader. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario previsto e senza variazioni di orario o luogo.

L’Inter nerazzurra affronta la sfida contro la Roma puntando tutto sul ritorno della forma dei propri leader per superare una sequenza di tre partite senza successi. I big della squadra sono chiamati a guidare il gruppo in un momento cruciale per le ambizioni legate al titolo. Il è spostato su figure chiave come Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Questi giocatori rappresentano l’ossatura tecnica del progetto e devono fornire le risposte necessarie per uscire da una fase di gioco complicata. L’atmosfera a San Siro attende un segnale forte, specialmente dal capitano Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non trova la rete da 46 giorni e l’obiettivo è sbloccare il proprio personale e quello della squadra in un match che potrebbe cambiare l’inerzia della stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter-Roma: Lautaro e i big nerazzurri pronti al riscatto

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Roma-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A

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