L'Inter ha battuto la Roma con il punteggio di 5-2 nella partita giocata a Milano. Lautaro Martinez, tornato in campo come capitano, ha segnato più di un gol e contribuito alla vittoria della squadra nerazzurra. La gara si è svolta il 5 aprile 2026 e ha visto i nerazzurri riprendere fiducia dopo alcune partite precedenti.

Milano, 5 aprile 2026 – E’ tornato il capitano ed è tornata anche l’Inter. Lautaro Martinez ha squarciato la Roma e ridato alla capolista le sue prerogative e le sue certezze. Gol dopo un minuto, poi doppietta nella ripresa, a trascinare il gruppo e a placare la fame di risultati dell’ultimo mese. I nerazzurri sono tornati ad alto livello, trovando anche un Calhanoglu stellare, euro gol dalla distanza a spaccare la partita, e un Thuram di nuovo convincente, perché la Thu-La si ritrova ancora a meraviglia nelle sue movenze. Lo squillo interista, 5-2 il totale sulla Roma, ridà fiato alla classifica in attesa di Napoli-Milan con tre punti che avvicinano lo Scudetto con ancora sette partite da giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter-Roma 5-2, Lautaro fa decollare i nerazzurri

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