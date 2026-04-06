Inter batte la Roma 5-2 | Lautaro Martinez protagonista con una performance eccezionale

L'Inter ha vinto 5-2 contro la Roma in una partita ricca di emozioni. Lautaro Martinez ha segnato più di un gol e ha contribuito in modo decisivo all'andamento della gara. La squadra di casa ha mostrato un gioco offensivo e solidità difensiva, portando a casa una vittoria importante. La partita si è disputata nel rispetto delle regole e senza incidenti rilevanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Milan, Italia – 5 Aprile 2026: Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha regalato ai tifosi uno spettacolo da ricordare al suo ritorno in campo, segnando un gol dopo appena 60 secondi dall’inizio della partita. Durante la sfida di Serie A al Giuseppe Meazza, l’Internazionale ha travolto la Roma con un risultato finale di 5-2, confermando la sua leadership nel campionato. Inter ha avuto un inizio trionfale, con Martinez che ha aperto le marcature insaccando nel sette, grazie a un’ottima assistenza di Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Inter batte la Roma 5-2: Lautaro Martinez protagonista con una performance eccezionale. Leggi anche: L’Inter ritrova Lautaro Martinez ma perde Bisseck: emergenza in difesa nella sfida di Pasqua con la Roma Inter Roma LIVE 1-0: la sblocca subito Lautaro Martinez!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Temi più discussi: Inter-Roma 5-2, doppietta per Lautaro; Inter - Roma (5-2) Serie A 2025; L'Inter vuole lo Scudetto! Roma travolta 5-2, nerazzurri a +9 sul Milan; Inter-Roma: Chivu ritrova il proprio leader offensivo, Lautaro Martinez. Inter-Roma 5-2, doppietta per LautaroUn'Inter travolgente batte la Roma per 5-2. I nerazzurri vanno subito in gol grazie a Lautaro Martinez che segna al 1' su assist di Thuram. La Roma riesce a pareggiare al quarantesimo con Mancini, nel ... rainews.it Goleada nerazzurra: l'Inter batte la Roma 5-2 e consolida la vettaMilano, 05 aprile 2026 – L' Inter ha compiuto un passo decisivo verso la conquista del tricolore, travolgendo la Roma con un perentorio 5-2 nel big match della trentunesima giornata di Serie A. Una vi ... it.blastingnews.com Basta un minuto per cambiare una partita. Lautaro Martinez torna e lascia subito il segno contro la Roma. Al primo pallone utile, su assist di Thuram, l’argentino sblocca il match. Poi nella ripresa firma anche il raddoppio, chiudendo i conti. “Bisognava avere l’a facebook Con la doppietta alla Roma, Lautaro Martinez raggiunge Federico Dimarco in vetta alla classifica di G/A stagionali in Serie A: 20 a testa. Anche Thuram (13) e Calhanoglu (12) in top ten @Sofascore x.com